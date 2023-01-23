『DANTON ダントン ダウンジャケット ネイビー ラクーンファー M相当⑤【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 17時 14分に出品され05月03日 17時 14分に終了予定です。即決価格は11,300円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム



DANTON ダントン ダウンジャケット

ラクーンファー付 ネイビー 36⑤



●サイズ



サイズ 36(Mサイズ相当)

着丈：約70cm

肩幅：約42cm

身幅：約52cm

袖丈：約60cm



※素人採寸のためご理解ある方のみ宜しくお願い致します。



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



●素材

本体

ポリエステル 82%

綿 18％

裏地

ポリエステル 100%

詰物

ダウン 80%

フェザー 20%

リブ部分

アクリル 92%

ポリエステル 7％

ポリウレタン 1％

ファー部分

タヌキ

チャイニーズラクーン



●状態



特に目立った傷や汚れは目視でありませんが

保管のためご理解ある方のみ宜しくお願い致します。

(神経質な方はご遠慮ください。)



●カラー



ネイビー



●その他



定価 10万前後



生地の厚さ 厚め



●配送



仕事の都合で遅れる場合がございますので

ご了承ください。



よろしくお願いします。



キリン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DANTON

ダントン

ダウンジャケット

ネイビー

ラクーンファー

M相当⑤