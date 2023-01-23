『【着物と帯 時流】M53y◆正絹 男性用羽織◆美品 春画 丈84.5【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 17時 27分に出品され04月20日 17時 27分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
和装 アンサンブル和装男性ほぼフルセット
¥ 3900000
神主 狩衣 冬用 化繊 黒
¥ 14000
トンビコート フード付きマント 着物コート ヴィンテージ ウールドスキン
¥ 10400
＊期間限定価格 珍しい男性用で貴重な中綿入り•男性アンティーク着物 昭和初期 ②
¥ 7800
【着物と帯 時流】MY49◆正絹 男性用羽織◆美品 超裄ロング 刺繍
¥ 14900
Needles Kimono coat ペイズリー柄 メンズ ローブ コート
¥ 10500
★在庫処分★ 久留米 手作り 半纏 大判 青
¥ 7020
寅一 防寒着 L
¥ 7410
高級 作務衣 藍染め 刺し子 和楽
¥ 13850
[色無地]男着物セット 正絹 縮緬 黒色地 アンサンブル 羽織 袷 メンズ
¥ 10030
正絹 新品 仕付け付き 男性用紬着物 アンサンブル 適応身長175前後 留紺
¥ 12870
【2021冬の和robe】kimono pants
¥ 9360
[紬]男紬 男着物 正絹 青系 チェック柄 アンサンブル 羽織 袷 男物 メンズ
¥ 10250
和装コート トンビ インバネス 二重回し ウール混生地 新素材 メンズ
¥ 11375
【初期昭和レトロ/1943年代物/当時物】正絹着物 結婚式 家紋入り ピンク色
¥ 8579
藍染 デニム作務衣 江戸時代火消し柄 羽織物 3点セット
¥ 11100
55,000円新品【京都・大徳寺聚光院御用】秋冬用 高級作務衣 上下セット紺 M
¥ 14500
【新品未使用品/昭和レトロ/1970年代物/当時物】大島紬 紳士着物 正絹総裏
¥ 22000
落札価格7644円
164 入札履歴
終了
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