『【着物と帯 時流】M53y◆正絹 男性用羽織◆美品 春画 丈84.5【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 17時 27分に出品され04月20日 17時 27分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フォロワー様は いつでも10％OFF(*´꒳`*)



紬の男性用羽織です。

人気の春画が描かれています。

隠れた羽裏にこだわるのが 真のオシャレですね。



◆サイズ…身丈 約84.5㎝ 裄 約68.5㎝

袖丈 約48㎝ 袖幅 約34㎝

前幅 約19㎝ 後幅 約31.5㎝

◆素材…正絹

◆紋…なし

◆着用シーズン…春•秋•冬のスリーシーズン



#時流のメンズ着物 ←その他のメンズ着物はコチラ





＊リサイクル品ですがシミ汚れなく綺麗です。



#時流M53



◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇



＊検品に細心の注意をしておりますが

見落としがある場合があります。

きちんと対応させて頂きますので ご理解頂けると嬉しいです。

＊新品ではありませんので 完璧をお求めの方

神経質な方のご購入は ご遠慮ください。



＊お色に関しまして

実物に近い色になる様に 心がけておりますが

お使いのパソコンやスマートフォンにより

実物とは 若干異なってしまうことがございます。



＊袋帯 着物多数出品しております。

まとめて ご購入の方は 割引致しますので

お気軽に ご相談くださいね♪( ´θ｀)ノ



＊即購入大歓迎です❣️





#メンズ着物

#男性用着物

#男性用羽織

#着物男子 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

着物・浴衣 タグ 【着物と帯

時流】M53y◆正絹

男性用羽織◆美品

春画

丈84.5