『ダルタンボナパルト dartin bonaparto スワロフスキー パーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 15時 56分に出品され04月21日 15時 56分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダルタンボナパルトのパーカーです。

特注のスワロフスキー 製ファスナーとスパンコールの刺繍がゴージャスなアイテムです。

サイズは48。

身幅48㎝、着丈61㎝。



少しの色褪せはありますが目立つ傷や汚れはありません。



ロアー

roar 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダルタンボナパルト カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ダルタンボナパルト

dartin

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スワロフスキー

パーカー