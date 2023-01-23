『✨極美品✨ ケープハイツ ダウンジャケット パープル ラベンダー 希少色【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 12時 34分に出品され04月10日 12時 34分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】Cape HEIGHTS ケープハイツ



【アイテム】中綿ジャケット



【カラー】パープル系



【素材】シェル

ポリエステル82%

コットン18%

ライニング

ナイロン100%

ダウン90%

フェザー10%



【仕様】フロントファスナー＋スナップボタン

ファスナーポケット×2

フード取り外し可

袖先シャーリング×スナップボタン

ウエストドローコード

ブランドロゴ刻印ボタン





【サイズ】XS

着丈71㎝

身幅55㎝

裄丈88㎝ほど



室内試着程度の極美品です。男女兼用、ユニセックスでご着用いただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ケープハイツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✨極美品✨ ケープハイツ ダウンジャケット パープル ラベンダー 希少色