『Seeks nylon anorak ブラック Mサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 25分に出品され03月13日 09時 25分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラック Mサイズ



首元のSeekSole(ss)ロゴとアノラックの特徴的な機能性を今っぽく落とし込んだ一作。

首元にあるSeekSoleのロゴ(SS)を同色で刺繍したことで、着やすさとさりげないお洒落を表現しました。

ハーフジップとカンガルーポケットが特徴的なアノラックパーカー。

左右のアームには、マルチポケットがついております。

ドローコードがついているのでお好みの丈感、着用が可能です。

アノラックパーカーの特徴である、防寒、多少の雨水を弾く撥水加工、防風性は保ちつつ、

様々なシチュエーションやスタイルに馴染むよう今っぽくデザインを落とし込んだ一作。



着丈71 肩幅60 身幅64.5 袖丈57



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Seeks

nylon

anorak

ブラック

Mサイズ