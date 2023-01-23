『ヘレンカミンスキー バンブー フリル 2way バッグ かごバッグ ショルダー【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 16時 09分に出品され05月01日 16時 09分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヘレンカミンスキー Pinima S Ruffle

2way バッグ



ヌガー ナット



バンブーの持ち手とフリルが可愛いバッグです。

目立った傷汚れなく綺麗な状態と思いますが、

USEDご了承ください。



ショルダーストラップが付属しており、

ななめがけが可能です。



縦 : 約 27.5 cm

横 : 約 28.5 cm ～ 38.5 cm

マチ : 約 16 cm

素人採寸のため、ご参考までに。

誤差はご了承ください。



ヘレンカミンスキーのロゴ入り

布の保存袋つきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘレンカミンスキー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヘレンカミンスキー

バンブー



フリル 2way

バッグ

かごバッグ ショルダー