『WILD TWINGS ワイルドシングス モンスターパーカー ダウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 10時 51分に出品され03月23日 10時 51分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 閲覧頂き、ありがとうございます。



こちらは、ワイルドシングス モンスターパーカーになります。



着用する機会が無くなったため、出品することにしました。



左ポケットにほつれがございます。



自宅保管の為、中古品であることを理解していただけますと、幸いです。





返品交換不可









カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ワイルドシングス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WILD

TWINGS

ワイルドシングス

モンスターパーカー

ダウン