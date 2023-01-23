『最終値下 新品 オリジナル振袖 (１０点)フルセット 成人式【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 09分に出品され04月07日 00時 09分に終了予定です。即決価格は48,360円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧になっていただき、誠にありがとうございます。

★高級振り袖

新品未使用

・お仕立て上がり



❶高級振袖 (新品)

身丈 約163cm

袖丈 約110cm

裄丈 約68cm

適応身長 約150〜168cm

高級ポリエステル、仕付け糸付き

縫製 中國



❷袋帯 正絹、

❸帯締め

❹半襟(新品)刺繍

❺長襦袢 (新品)

❻レース手袋

❼首レース襟

❽重ね襟

❾帯揚げ

➓パール帯揚げ飾り



★採寸の多少の誤差があります。

コンパクトに包装しておりますので、

畳みシワにご理解願います。

⭐気付けは素人ですが、お品はご満足いただけると思います。

宜しくお願いいたします。

着物種類···振袖







カラー···ピンク



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 最終値下 新品

オリジナル振袖

(１０点)フルセット



成人式