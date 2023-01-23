『デュベティカ デネブ DUVETICA Deneb ロングダウンコート 40【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 06時 35分に出品され03月19日 06時 35分に終了予定です。即決価格は12,300円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★即購入OKです★





★ フォロー割100円引き

（4,000円以上で200円）





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#Tsumugiused







★ブランド★



DUVETICA / ドュベティカ





★商品状態・説明★



＜DUVETICA＞のロング丈モデルDENEB



細身のシルエットが女性らしく、袖口はリブニット仕様で防寒性も高い一着。



フードとフォックスファーは取り外しができ、裾のサイドファスナーによりシルエットの変化も楽しめます。



シンプルなデザインはトレンドに左右されずに長く愛用いただけます。



使用回数の少ない美品です。

ファスナーの下部の滑りが少し固いですが、とても綺麗な状態です。

古着にご理解のある方で、

ご検討をよろしくお願いいたします。



★実寸サイズ★

SIZE:40

平置き採寸



身幅 45cm

着丈 90cm

裄丈 75cm



素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。





★素材

本体

ナイロン100%

リブ

ウール50%

アクリル50%

中綿

ダウン90%

フェザー10%





★配送方法

コンパクトに畳んで発送します。

（折りシワがつきますが予めご了承ください。）



コーディネートに使用している小物類は商品には含まれません。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ デュベティカ



デネブ

DUVETICA

Deneb

ロングダウンコート

40