『アベイシングエイプ ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 17時 56分に出品され03月30日 17時 56分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規店にて約38000円で購入いたしました

2回ほど着用しましたが使用しない為出品します

汚れや傷などはございませんのでぜひご購入お願い致します









肩幅···48cm

身幅···125cm

袖丈···67cm

着丈···72cm



カラー···グリーン



カラー···グリーン,ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アベイシングエイプ ダウンジャケット