『VOAAOV オーバーサイズハイネックニット 2 yoke attachment【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 29分に出品され03月14日 01時 29分に終了予定です。即決価格は8,720円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 (商品名)

VOAAOV OVERSIZED HI-NECK BIG KNIT





正規店で購入した100％本物です。



圧縮ウールのハイネックウールビッグハイネックです。



ボリュームのあるハイネックが特徴的なデザイン。



シルエットは程よくゆとりのあるドロップショルダー仕様サイドスリット入りです。



軽くて柔らかく・暖かいので、ウールニット特有の



重いという感覚がなくストレスフリーで着用いただけます。



ネック部分は折り返して着用、クシュっとして着用と好みで使い分けください。



袖が長め設定ですのでコートから袖を出してレイヤード頂くのもオススメです。



ユニセックスでおすすめのアイテムです。



アタッチメント、stein、yoke等お好きな方におすすめです。



とても人気のある商品になりますのでご検討宜しくお願い致します。



着用者身長175cm 60㌔ やややせ形



K-4-455L



(素材)

ウール/ナイロン



(色)

グレー



(サイズ)

2 裄丈84cm 着丈74㎝ 身幅62㎝



(状態)

多少使用感ございますがきれいな状態です。

※ニット特有の毛羽立ち毛並み感が御座います。

※クリーニング済



(備考)

必ず自己紹介欄を御覧下さい。



vohn-c22 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴォアーブ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ VOAAOV

オーバーサイズハイネックニット

2

yoke

attachment