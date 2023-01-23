『ワコム Cintiq 16 FHD & 左手デバイス +αおまけ付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 02時 49分に出品され03月28日 02時 49分に終了予定です。即決価格は23,322円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Wacom Cintiq 16 FHD(Amazon参考価格99,880円)

CLIP STUDIO TABMATE(Amazon参考価格6,999円)

片手グローブ4点(おまけ)

上記のセットになります。

動作確認済

付属品欠品なし



1年ほど前に購入しましたがあまり使っていなかったので出品します。

目立った傷もなく綺麗かと思いますが、あくまで中古品なのでご了承ください。

外箱には少し傷があります。



TABMATEに付属してるCLIP STUDIO PAINT DEBUTのシリアルナンバーは使用した記憶はありませんがもしかしたら使用できないかもしれません。

使用できた場合そのままお使いください。





質問等あれば気軽にどうぞ！￼

他サイトでも出品中ですのでお早めに！





種別···ペンタブレット



モデル···液晶タブレット



液タブ

ペンタブ

クリップスタジオ

クリスタ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>PCケーブル・コネクタ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ワコム