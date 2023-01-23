『✨ラルフローレン✨ダウンコート カシミヤ混 グレー ベルト リブ L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 08時 28分に出品され03月20日 08時 28分に終了予定です。即決価格は10,550円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ٭•。❁。.*・゜ .゜・*.❁。.*・٭•。٭ .゜・*.❁。.*

#mii3103アウター

ラルフローレンのロングダウンコートです✨



○アイテム

ラルフローレン RALPH LAUREN ロング ダウンコート リブ ベルトリボン グレージャケット カシミヤ混 ウール Aライン



○サイズM(日本のLサイズ相当)

着丈 105cm

肩幅 42cm

身幅 47cm

袖丈 70cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



◯購入

福岡市内のブティック直営店で購入、正規内タグあり



○状態

全体的に綺麗な状態です。



○カラー

グレー



○素材

本体:ポリエステル100%

裏地:ナイロン100%

リブ部分:羊毛 ラムウール80%

カシミア カシミヤ20%

詰め物:ダウン80% フェザー20%

皮革部分:牛革 カウレザー



○お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

また、お写真のお花やネックレス、ハンガー、バッグ等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



✅評価とお取引について

悪質な方がいらっしゃいましたので、今後は『悪い』の評価が3件以上ある方とはお取引致しません。無言購入いただきましても即刻取引キャンセル申請いたします。



ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

私の出品ページ一覧につきましてはこちらからどうぞ→#mii3103

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ



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管理番号00990111-42 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ✨ラルフローレン✨ダウンコート

カシミヤ混 グレー

ベルト リブ L