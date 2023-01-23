『そらくん様専用HenderScheme エンダースキーマ pocket tote【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 11時 08分に出品され04月16日 11時 08分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 •Hender Scheme エンダースキーマ

•pocket tote ポケットトート

•ブラック

•素材60/40クロス カウレザー ベロア

YKK社製EXCELLA

•made in Japan

•サイズ縦40 横45 マチ14 ハンドル10 （サイトより引用）

•定価35,200円（税込）

•中古品ですが複数バックをローテーション使用しており、比較的美品かと思います。画像ご参照ください。



お探しだった方、是非ご検討くださいませ。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ そらくん様専用HenderScheme

エンダースキーマ

pocket

tote