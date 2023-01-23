『希少/美品 PORTER BARON レザー ベルト ショルダーバッグ 2WAY【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 05時 23分に出品され03月03日 05時 23分に終了予定です。即決価格は10,763円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎ブランド

PORTER / ポーター



⚫︎アイテム

BARON / バロン

オールレザー ベルト グローブ ブリーフ ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ メンズ レディース ユニセックス 2WAY 日本製



⚫︎サイズ

タテ：28㎝

ヨコ：23㎝

マチ：12㎝

ショルダー：約85〜100㎝ (ベルト穴にて5段階調節可能)



外装：ポケット×6

内装：ファスナーポケット×1



平置き実寸。



⚫︎商品の状態

多少の使用感はございますが、

傷やスレなども少なくとても綺麗にエイジングされた美品になります。



※上記画像をご確認ください。



⚫︎カラー

ブラウン / 茶



⚫︎素材

レザー / 牛革



⚫︎付属品

なし



⚫︎購入先

AACD(日本流通自主管理協会)加盟店にて購入・鑑定済みの確実正規品です。



⚫︎配送

基本的には1日〜2日以内に発送致します。

ダンボール包装・即日発送致します。

簡易包装・即日発送致します(最安値発送)



⚫︎価格交渉

価格交渉をご希望の方は、コメント欄より希望価格をご提示下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 希少/美品

PORTER

BARON

レザー

ベルト

ショルダーバッグ

2WAY