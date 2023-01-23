『希少オマケ付き グランピング canvascamp(キャンバスキャンプ)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 17時 42分に出品され03月07日 17時 42分に終了予定です。即決価格は40,698円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用しなくなった為の出品です。



ご存じの方は少ないと思いますが人と同じテントは嫌だ！という方にはお勧めです。

そもそもこのウルティメイトというメッシュ付きのモデルは当時国内で販売しておりませんでした。



いわゆるワンポールテントですが、側面にメッシュが張り巡らされており夏場でも風が一気に通る作りにアレンジ可能です。



また、メッシュのお陰で虫の苦手な奥さんやお子さんがいても入り口さえしっかりしておけば安心。

ノルディクスやテンティピなどは良く見ますが、こちらのcanvascampはまず被りません。

寒い季節にストーブを焚くときにもとても安心でした。



また、オマケでセンターポールを通す可愛いテーブルもお付け致します。

ウノなんかやるのに良い感じでした。



大人五人でも広く感じるほどのスペースなのに設営は恐ろしく早いので初心者の方にもお勧めです。



ファミリーキャンプ、グランピング、グループキャンプ等に超お勧めです！





定価で購入すると当時で16万近かったと記憶しています。



5回程の使用歴が有りますので少々汚れ等は有りますがアウトドアの物ですし使用に問題はありません。

ご理解頂ける方のみご購入下さい。



その他、フォールディングカヤックやランドロック(Snow Peak)も出品しておりますので春からのキャンプシーズンに向けてご検討ください。



お近くの場合は手渡しでも構いません。

ご相談下さい。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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テント・タープ タグ 希少オマケ付き

グランピング

canvascamp(キャンバスキャンプ)