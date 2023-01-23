『美品⭐️DAIKIN ダイキン 加湿空気清浄機 ストリーマー MCK70ZE2-T【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 23分に出品され03月11日 10時 23分に終了予定です。即決価格は14,313円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIKIN ダイキン

加湿空気清浄機 2022年製





使用に伴う傷やスレが多少ありますが、全体的にキレイな状態です！



写真に載っているものがすべてです。







●汚れ・ニオイに2倍のパワー。ストリーマユニットを2個搭載した「ツインストリーマ」。

●タワー型の省スペース設計。設置面積約13%削減。※ダイキン社比 従来機MCK70XE8との比較。

●人が感じる運転音を約30%低減。大風量でも使いやすい。

●使いやすい2WAY給水方式を採用。タンクを外さずその場で上から給水、タンクを外してシンクで簡単給水どちらも可能。

●L字プラグコンセントを採用。壁際設置もしやすい(NEW)。

●吹き出し口と吸い込み口が離れている事で効率的に吸引。広範囲のほこりを吸引。

●スマホ・スマスピから操作できる「無線LANアダプター内蔵」。

●交換用フィルターなど10年間交換不要でお得。※定期的なお手入れは必要となります。



□商品仕様

●空清適用床面積の目安:空清運転時/〜31畳、加湿空清運転時/〜31畳

●加湿適用床面積の目安:木造/〜12畳、プレハブ/〜19畳

●清浄時間:約9分/8畳

●風量:[空清運転時]最大7.0m3/分(「ターボ」運転時)、[加湿空清運転時]最大7.0m3/分(「ターボ」運転時)

●加湿方式:気化式

●加湿能力:最大700mL/h

●タンク容量:約3.4L※上から給水の場合

●運転音:[空清運転]18〜54dB、[加湿空清運転]18〜54dB

●消費電力:[空清運転]20W(「標準」運転時)、[加湿空清運転]23W(「標準」運転時)

●1時間あたりの電気代目安:約0.54円(空清のみ「標準」運転時)

●寸法:W31.5×H76.0×D31.5cm

●質量:12.5kg





#ヨシユ

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#ばsp倉庫 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし