『23AW セオリーリュクス ノーカラー コート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 44分に出品され03月15日 23時 44分に終了予定です。即決価格は14,628円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【 Theory Luxe 】

ウールノーカラーコート

2309611 NEW MOTION/CASPIA/79,200円(税込)



抜け感のあるラグランスリーブが新鮮なショート丈コート。大きなパッチポケットでカジュアルなムードをアップさせました。軽やかなショート丈をセレクトし、ジャケット風に羽織れるのも嬉しいポイント。ウールベースになめらかな手触りと光沢感を持つカシミヤをブレンドしました。目付を増やししっかりとした肉感にすることで、より美しいシルエットで着こなせるように仕上げています。

3.4回着用。



【サイズ 】

▶︎38

・着丈 約 68 cm

・身幅 約 53 cm



※多少の誤差はお許し下さい。



【カラー】

ベージュ



【発送方法】

⚫︎メルカリ便のみでの発送です。

⚫︎簡易包装にて、畳んでの包装しますので折じわになる場合がございます。

⚫︎写真撮影が苦手な為、ネットの写真を引用してます。

⚫︎大幅なお値下げ交渉はご遠慮ください。



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セオリー、セオリーリュクス 、23区、ROPE、IENA、m-premier、アナイ、MAXMARA 、Noble、自由区、ICB、ms gracy、など 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セオリーリュクス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 23AW

セオリーリュクス ノーカラー コート