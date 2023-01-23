『CHANEL サングラス スワロフスキー ビジュー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 00時 36分に出品され03月09日 00時 36分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レンズカラー...ブラック



フレームカラー...ゴールド



種類...サングラス



レンズ特徴...度なし





商品説明



伊勢丹で購入しました。

中々ないデザインでサイドのスワロフスキー

ビジューがとても映えます。



付属品、サングラスケース、箱もあるので必要な方は申してください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ CHANEL サングラス スワロフスキー ビジュー