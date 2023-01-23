『【店舗限定】伊勢丹新宿店、阪急梅田本店BURBERRY ハーフコート＊未使用＊【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 23時 30分に出品され04月18日 23時 30分に終了予定です。即決価格は56,320円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の3月に伊勢丹新宿店、阪急梅田本店の2店舗のみ「ブルーレーベル・クレストブリッジ」の期間限定ショップにて購入しました。



新品未使用です。タグそのままついてます。

サイズは36。

カラーはネイビーです。



台形型でラインが綺麗です。後ろのチェックがさりげなく見えるのが可愛いです。



着用の機会がありませんので、気に入って頂いた方にお譲りしたいと思います。

あくまで素人保管ですので、ご理解頂ける方のお手元に届きましたら幸いです。



#BURBERRY #BURBERRYBLUELABEL

#ハーフコート #ネイビー #限定 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【店舗限定】伊勢丹新宿店、阪急梅田本店BURBERRY

ハーフコート＊未使用＊