『23区 MANTECOリバー ショート コート【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 16時 18分に出品され03月08日 16時 18分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

ラベンダー色でシンプルながらも洗練された印象を与えます。オープンフロントのデザインが特徴で、さまざまなスタイルに合わせやすいアイテムです。



【多様なスタイリング】

カジュアルからフォーマルまで、幅広いシーンで活躍します。スカーフやサングラスなどのアクセサリーと合わせることで、より個性的なコーディネートが可能です。



【快適な着心地】

柔らかな素材感が魅力で、着心地も抜群です。季節を問わず、さまざまなコーディネートに取り入れやすい一着です。



- 色: ラベンダー

- スタイル: ノーカラー

- デザイン: オープンフロント

- スタイル: カジュアル







ご覧いただきありがとうございます。



カラー···パープル



身幅···61cm

着丈···68cm



季節感···冬,秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: オンワード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 23区 MANTECOリバー

ショート

コート