『ヒステリックグラマー 90年代ビンテージ Fxxkベアダウンジャケット＆トート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 01時 24分に出品され04月11日 01時 24分に終了予定です。即決価格は20,145円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎ヒステリックグラマー 90年代のビンテージ Fxxkベアの可愛いダウンジャケットです。

⚫︎こちらのダウンは、赤チェックと青チェックの2色展開で人気のあった赤チェックになります。

⚫︎ポケットのチャームもFxxkベア可愛いです。

⚫︎一回着用後、クリーニングに出して大事にしまってありました。

⚫︎新品同様なくらい、シミ汚れキズ等無く綺麗です。

⚫︎ですが、古い物なので、少しでも気になる方は、ご遠慮ください。

⚫︎同柄同素材のトートも一緒に合わせて出品しました。

⚫︎こちらは、多少の汚れ等ありますが、気にならない程度と思います。

⚫︎ダウンとお揃いで可愛いです。



⚫︎ダウンのサイズ

肩幅…43cm

身幅…52cm

着丈…60cm

袖丈…60cm



⚫︎トートのサイズ

上部横…39cm

縦…22cm

下部横…22cm

まち…18cm

⚫︎内ポケット1ヶ所(ファスナー付き)

⚫︎上部の口もファスナーが付いているので、中身が飛び出す心配がありません。(ファスナーのチャームもFxxkベアでお洒落で可愛いです)

⚫︎小型ながら、結構入ります。



素人の採寸になりますので、多少の誤差は、お許しください。



◎ダウンジャケットですので、発送時は、圧縮すると思いますので、シワ等が出来るかもしれませんが、ご理解お願いします。



⚫︎古いお品物になりますので、ご理解の上、宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ヒステリックグラマー 90年代ビンテージ Fxxkベアダウンジャケット＆トート