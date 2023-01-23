『JUNYA WATANABE MAN x Karrimor Wネーム ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 07時 41分に出品され03月14日 07時 41分に終了予定です。即決価格は76,736円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価

253000





素材

DOWN 90%、FEATHER 10%



カラー

グレイ×ブルー



モデル番号

WB-J103-051



タイプ

アウトドアブルゾン



サイズ

XS



着用回数

5回程度 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: コムデギャルソンジュンヤワタナベマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JUNYA

WATANABE

MAN

x

Karrimor

Wネーム

ジャケット