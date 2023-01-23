『Dakotaグローブバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 15時 28分に出品され03月13日 15時 28分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dakotaのバッグ

グローブ用の革

若草色

縦約18cm

横約29cm

マチ約15.5cm

ファスナー付き内ポケット有り

約40年前のヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダコタ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Dakotaグローブバッグ