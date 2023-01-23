『ヘレンカミンスキー ラフィア バッグ PINIMILLA ナチュラル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 07時 49分に出品され04月24日 07時 49分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一回使用です。

使用による素材のダメージは多少御座います。

ショルダーストラップ付き（未使用）

お写真ご確認お願い申し上げます。



底サイズ27センチ×15センチ

高さ31センチ

横幅一番上37 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘレンカミンスキー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヘレンカミンスキー ラフィア

バッグ

PINIMILLA

ナチュラル