『美品 TATRAS タトラス ダウンベスト ダウンジャケット 赤 レッド (M)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 13時 01分に出品され03月12日 13時 01分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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● アイテム ●





TATRAS

タトラス



ダウンベスト

キルティング

ダウンジャケット

極暖





フードが取り外し可能です。

























● 管理番号 ●









【H-11】











● 品番 ●









【A-24-10-32】









●色●







赤

レッド













● 表記サイズ ●





Mサイズ

サイズ46













● サイズ実寸 (単位:cm) ●







着丈：約64

身幅：約55

肩幅：約42







＊誤差がある場合がございます。

予めご了承ください。



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品









●状態●







特に目立つ汚れなどなく美品です。









● 購入後、2日以内に発送させて頂きます。







● プロフをお読みいただいたうえででご購入をお願いします。





● お願い ●



出来る限り現物と変わらないように撮影していますが光の加減によって多少色味が変わる場合がございますがご了承下さい。



カラー···レッド



フード···フードあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

TATRAS

タトラス

ダウンベスト

ダウンジャケット

赤

レッド

(M)