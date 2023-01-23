『ナンガ ノーザンライトダウンジャケット XL BLK ブラック 新品未使用【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 11時 37分に出品され04月21日 11時 37分に終了予定です。即決価格は31,740円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NANGA ナンガ

NORTHERN LIGHTS DOWN JACET

ノーザンライトダウンジャケット

2024FWモデル 新品未使用 未開封

定価88,000円



※値下げ不可



発売までに3年の時間を費やして完成したナンガの中でも最高クラスに暖かさを誇るダウンジャケット。これまでのダウン研究から導き出した最適なダウン封入量を採用し、保温性を向上させています。ダウンのふくらみをしっかり感じていただけます。



表生地は、羽毛の飛び出しを極力防ぎながら、タスラン加工糸を横糸に使い、ナイロン100%ながらも独特なマットな質感。柔らかく、コットンライクな見え目になっています。羽毛は、超撥水ダウンUDD DXを使い、内側の羽毛を水に強い仕様に。



裾にはシャーリングを設けることで冷気の侵入を防ぐだけでなく、丸みのあるシルエットにしボリューム感がしっかり出ています。見た目的に高い保温性を感じられます。



内側の裏生地とフードは、色を切り替えられており特徴的なデザインに。フードは、頭に合わせた丸みがあり、風をしっかり防ぐ設計になったおり、デザイン性だけでなく機能性も両立。



●表生地

15x40dn ナイロン 100%

●裏生地

10×7dnリップストップナイロン

●中綿

UDD DX：スペイン産ダックダウン 90-10% （770FP）超撥水加工

●羽毛量：192g

●サイズ：XL

●カラー：BLK(ブラック)



発送方法：ゆうパック、メルカリ便

※発送地域によってこちらで選択しますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナンガ

ノーザンライトダウンジャケット

XL

BLK

ブラック

新品未使用