『Dyson ダイソン 空気清浄機 hot+cool link HP03【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 19時 33分に出品され04月14日 19時 33分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚪︎商品名

ダイソン 空気清浄機

ホットアンドクール HP03



⚪︎状態

正常に動作する事を確認済みです。

購入してからほとんど使っていないのでほぼ新品です。細かい傷や汚れなどもありません。

箱は無いですが説明書付きになります。

ペット、喫煙者はいません。



⚪︎付属品

リモコン

説明書



プチプチにいれリサイクルの段ボールなど状況に応じて発送致します。



タイプ···空気清浄機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイソン