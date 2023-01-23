『新品・未開封 Columbia コロンビア ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月03日 20時 56分に出品され05月03日 20時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品・未開封

サイズ

身長 178-188

胸囲 107-114

定価 17000円+税 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: コロンビア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品・未開封

Columbia

コロンビア

ダウンジャケット