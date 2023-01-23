『サンバイザー ゴールド アウトドア 帽子 ゴルフ 釣り ウィッグ キャップ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 01時 30分に出品され04月08日 01時 30分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★新品未使用

★送料無料

★即購入大歓迎！

★匿名配送





■商品説明

フサフサの髪の毛が付いた帽子です。

後ろ側はマジックテープですので、サイズ調節可能です♪

春夏は日除けや紫外線対策、秋冬は防寒対策としてオールシーズン使えるウィッグサンバイザーは、ゴルフ、野球、スポーツ、釣りなどのアウトドア、キャンプやレジャーに楽しく便利に着用出来ます！

様々なシーンで使えるウィッグサンバイザーです♪





●キャップカラー：ブラック

●ウィッグカラー：ゴールド

●サイズ：フリーサイズ（54cm~58cm）

●ツバ：約7.5cm



※素人採寸のため、多少の誤差が生じる場合があります。

【素材】

綿 、ポリエステル



商品を開封後は、手ぐしで整えてご使用ください！







＜ご注意＞

●販売価格をお求めやすい価格にするため

コンパクトに簡易包装でお送りいたします。



●海外のノーブランド、インポート製品です

慎重に検品をしておりますが、日本製に比べて縫製が荒い、

糸の始末悪い等ございます

神経質な方はご購入をお控え下さい



●ご覧いただいているモニターによって、

実際の商品と多少、色味が異なる場合がございます

イメージが違うなどのお客様都合のキャンセルはお断りさせていただきます



●万が一不備・破損等ありましたら、「必ず」受取評価「前」にメッセージ下さい

誠心誠意、対応させていただきます

カラー...ゴールド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ サンバイザー

ゴールド

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キャップ