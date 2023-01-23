『即日発送 新品タグ付 A VACATION イエナ別注 ROCK ペイズリー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 18時 07分に出品され04月07日 18時 07分に終了予定です。即決価格は20,671円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 赤字覚悟、ラスト1点です。



☆発送に関して

基本的に24時間以内に発送いたします。

匿名配送、追跡・補償付きのメルカリ便で発送しますので、安心してご利用ください☺︎

丁寧な梱包でお届けします。

☆購入に関して

即購入大歓迎です。コメントなしで購入していただいて構いません。

出品後すぐに売れない場合は削除し、他のショップで出品します。



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※他出品物と同時購入で10%引きします。

TANKも出品してます。



参考定価：64,900円 → 54,980円



再販後もすぐに完売してしまうバッグです。

これからの季節にお手持ちのコートに合わせていただくと、とても上品で素敵なバッグです。

生地は耐久性に優れ、ハンドル部分は二股にくり抜くことでスッキリと細くなり持ちやすくなっています。

A4サイズも楽々収納可能なトレンドの大きめサイズなので、お仕事にも使い勝手の良いバッグです。



使用する機会がないのでなくなく出品しますT T



☆商品に関して

ブランド: A VACATION

カラー: ペイズリーベージュ(総柄)

大きさ: (約) 横40.5cm 縦41cm マチ8.5cm

付属品:タグ 保存袋(よごれ有) カード

商品状態: 素人保管のため、レザー部にわずかなスレ(写真9.10枚目参照)や若干のクセ(荷物を入れての使用時は伸びて気にならない程度 写真11枚目参照)はございますが新品未使用品です！

大変お買い得です♪



オルチャン(韓国)ファッションや古着ファッション、夏服のレーススカート、ブラウス、ハンドメイドのアクセサリーなどにも合うと思います♪



何か質問などございましたら気軽にお声掛け下さい☺︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アヴァケーション

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 即日発送

新品タグ付

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VACATION

イエナ別注

ROCK

ペイズリー