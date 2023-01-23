『Trapstar ダウンジャケット M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 48分に出品され03月19日 22時 48分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Trapstar.Corteiz.Syna Worldはオフィシャルサイト及び、本場イギリスから流通する商品を取り扱っています。



こちらのページは「Mサイズ」になります。



XS

身幅107cm 着丈67cm 袖丈64.5cm



S

身幅112cm 着丈69cm 袖丈66cm



各サイズ取り扱っておりますが、限りはございますので、在庫確認をお願いします。



XS / S / M / L / XL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Trapstar

ダウンジャケット

M