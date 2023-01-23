『45R ウール縮絨 ニット ロングコート 朱色×ベージュ ベルト付き SIZE3【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 16時 58分に出品され04月29日 16時 58分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名

45R ウール縮絨 ニット ロングコート 朱色×ベージュ ベルト付き SIZE3 フォーティーファイブアールピーエム 定価71,400円



サイズ

表記：3

肩幅：約60㎝

身幅：約56㎝

袖丈：約48㎝

着丈：約100㎝



素材

写真にてご確認ください。



お品物について

付属品：なし



生地をギュッと縮めたウール縮絨ニットコート

二重編みという編み方で表と裏で色を変えあたたかさと同時に見た目にもこだわりました

ボタンは水牛の角を使用

共布のベルト付き



状態

【10段階中7程度】

着用による使用感はありますが、特に目立った汚れ等はないお品物です。





よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フォーティファイブアール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 45R

ウール縮絨

ニット

ロングコート

朱色×ベージュ

ベルト付き

SIZE3