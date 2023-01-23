『カナダグース ミスティーク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 04時 47分に出品され03月13日 04時 47分に終了予定です。即決価格は44,000円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CANADA GOOSE(カナダグース)

ミスティークパーカー Mystique Parka



2021年購入。

北海道に行くため購入しましたが、暑がりなので私には不用だったので出品します。着用は10回未満です。美品ですが自宅保管品ですので神経質な方はお控え下さい。



袖口と腰あたりに少し白化がありますが、袖口はよくみないとわからない程度かと思います。(写真でみるよりは目立たないと思います。)腰あたりの白化はバック写真にシールを貼って撮影しました。次の写真に白化した箇所の写真を載せましたので、必ずご確認下さい。(直径1センチ程度)リブに毛玉は出てません。



他、写真追加ご希望ございましたらお気軽にご連絡ください。日中は対応できませんが、可能な限り迅速に対応します。



お値引き希望の方は即決金額ご提示下さい。



膝下まであるMYSTIQUE PARKAは、柔らかい手触りファブリックで、防寒対策にも優れています。デイリー使いのアウターとして活躍しそうなデザインも嬉しい。



カナダグースの全ラインナップ中、一番のロングレングスである「MYSTIQUE」。名前は映画「X-MEN」のMYSTIQUE演じる女優の極寒地撮影に向けて開発されたことに由来する。縦長のラインがエレガントなシルエットを生み出しながら、頭から足首近くまで寒気から身を守ってくれる防寒性の高さが特徴。また、ファスナーを高めに設定することで足さばきを考えられたデザイン。防風性向上のためフロントジッパーの裏に断熱性の風よけを装備。冷気の侵入を防ぐ丈夫なリブニット製の袖口。取り外し 可能なダウンフードが保温性と保護性を強化。



サイズ M

素材 ポリエステル85% コットン15％ 耐久撥水加工

フィルパワーホワイトダックダウン コヨーテファー



・フード取り外し不可

・ファーの取り外し可能

・外側の2つのポケットはハンドウォーマーポケット



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース ミスティーク