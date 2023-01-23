『エンダースキーマnot eco bag big【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月16日 08時 15分に出品され05月16日 08時 15分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エンダースキーマのハンドバッグでカラーはブラウンです。2回使用したのみですので美品です。

定価2万6400円で購入しました。

●その他、注意事項：

傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エンダースキーマnot

eco

bag

big