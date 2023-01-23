『【最終値下げ】fc/e（エフシーイー）ウールステンカラーコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 19時 46分に出品され03月07日 19時 46分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 fc/eのウールステンカラーコートのブラウンです。

丁寧でしっかりとした作りとデザインが気に入っていましたが、子供ができて外出が減ったため出品します。

着用回数は3回ほどでクリーニング済み、自宅保管していました。



紡毛ウールとポリエステル混紡素材を起毛縮絨したものにポリエステルスムースをボンディングした素材を使用したステンカラーコート。

ボンディング加工をしているので型崩れしにく、またシワになりにくいのでアイロンの手間もありません。

フードと袖の着脱が可能なのでその日の気分に合わせてスタイリングを楽しめます。

オーバーサイズシルエットで肩はドロップドショルダーなので落ち感があり、ゆったり着ても様になるシルエットです。



サイズ表記はSサイズですが、167cm（普段Lサイズ）の出品者が着用してもゆったりオーバーサイズで着ることができました。写真6.7枚目は購入当時の着用画像です。丈感などご参考ください。8.9.10枚目は公式のお写真をお借りしています。

少し重みがありますが着用するとそこまで気になりません。厚みがあるので暖かいです。



定価…52800円

カラー···ブラウン （暗すぎないお色です）

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードあり（取外し可）

季節感···秋、冬



注意点をご確認ください

・猫を飼っています。細心の注意を払っていますが、まれに毛がついてしまうこともあるかと思いますので、猫アレルギーの方はご注意ください。

ご理解いただける方のみご購入いただけますと幸いです。



・出品しているものはすべて自宅保管のため、ご了承いただいた上でご購入いただけますと幸いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L カラー: ブラック系/ブラウン系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【最終値下げ】fc/e（エフシーイー）ウールステンカラーコート