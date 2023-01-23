『BEAUTY&YOUTH BY パイルメルトンダッフルコート L⭐︎【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 02時 02分に出品され03月17日 02時 02分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。お取引きの際は自己紹介文もお読み下さいm(_ _)m



ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズレディス（BEAUTY&YOUTH）のBY パイルメルトンダッフルコートになります。断捨離するので出品する事にしました。

毎年大人気のBEAUTY&YOUTH

定番ダッフルコートになります。



カラー: NATURAL

サイズ: L (着丈約95cm 身幅約50cm)

表生地；ウール83% ナイロン17%

裏生地；キュプラ60% ポリエステル40%

ひも部分；人工皮革



使用感: 2-3回着用しその後は自宅保管していました。目立つ汚れは見受けられません。



あくまでも新品未使用ではありませんので、自宅保管等ご理解ある方でお願い致します。

発送は簡易包装、場合により多少圧縮して発送となりますのでご了承下さい。

どなたか気に入って頂けたら幸いです⭐︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BEAUTY&YOUTH



BY

パイルメルトンダッフルコート L⭐︎