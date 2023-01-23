『新品 NANGAナンガ オーロラテックス ダウンジャケット 黒 L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 12時 54分に出品され04月13日 12時 54分に終了予定です。即決価格は17,706円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●サイズ L 着丈80 身幅64 裄丈93.5

●表生地 40dn オーロラテックス®

●裏生地 40dn ナイロンタフタ

●ダウン DX：スペイン産ダックダウン 90-10% (760FP)

●ダウン量 150g



●新品未使用

●定価￥47.300-



〈アイテムの特徴〉

●進化を続け、長年愛され続けるナンガの定番ダウンジャケット

●耐水圧20000mm、透湿性6000g/m²/24hrsのNANGA独自防水透湿素材、オーロラテックス®︎生地を採用

●シンプルなデザインで、コーディネートを選ばず街でもアウトドアでも◎

●デザインで面でも機能面でも、あらゆるシーンに対応する万能ダウンジャケット



優れた防水性と快適さ

表生地には、NANGA独自開発の防水透湿素材『オーロラテックス®︎』を採用。耐水圧20000mmの優れた防水性能で、どんなに強い雨でもしっかり防ぎます。一方で、透湿性6000g/m²/24hrsにより、ジャケット内の湿気を外に逃がし、常にドライで快適な着心地を提供します。汗をかいても蒸れにくく、長時間の着用でも快適さが続きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品 NANGAナンガ オーロラテックス ダウンジャケット 黒 L