『Scye size38 日本製 Pコート ミリタリー風 ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 18時 07分に出品され04月27日 18時 07分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 *********************************************

フォロー割引やってます→ #vtg1960byYH



ご購入前にフォローしていただき、コメント欄に

『フォロー割お願いします』

と一言頂ければ価格変更させていただきます。



〜2999円 → 100円引き

〜7999円 → 200円引き

8000円〜 → 300円引き

*********************************************



「Scye」は、テーラー用語で袖ぐり、鎌の意。

英国クラシックをベースに現代的視点から様々な要素を加え再構築したリアルクローズを提案する2000年スタートのメインライン。



ミリタリータイプのコートになります。

綺麗なネイビー色で国産ならではの細かい作りになっています。

袖丈が斜めになっていますのでストレス無く着用しる事が可能です。





現代の洋服の基本的なテクニックが生まれた英国1900年代初頭の伝統的なパターンワーク・カッティングテクニックを基礎に、効率化とともに省力されていった、本来であれば動きやすさや人間の体によりフィットする洋服の作りを形にする……と言葉にすると簡単ですが、一見見慣れた形をしているシャツやスウェットやジーンズ、そしてテーラードジャケットやコートたちが、袖を通すとなるほど心地よいという体で感じる、非常に奥深い体験をもたらしてくれる稀有なブランドです。



洋服のプロでなくても、着るほどに体のこと・動きやすさ・使いやすさを計算されたScyeの服たちが自然にお気に入りになっていく……そんな体験を経てファンを着実に増やしています。





▼サイズ 平置

サイズ表記：38

肩幅：44

身幅： 48

着丈： 83

袖丈： 61

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



▼素材

【表生地】

綿：100%

【裏生地】

指定外繊維(テンセン)：65%

綿：35%



▼生産国

日本製



▼カラー

ネイビー



▼付属品

ボタン



#DerSAMMLERsolo

#35SUMMERS

#thethreerobbers

#アニ散歩 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: サイ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Scye size38 日本製 Pコート ミリタリー風 ネイビー