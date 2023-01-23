『新品未使用 エルメス カレジェアン カシミアシル ク 140 空想の鞍【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 21時 30分に出品され03月09日 21時 30分に終了予定です。即決価格は89,650円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年1月、国内エルメスプティックにて購入しました



HERMES（エルメス)

カシシル カレジェアン 140

「空想の鞍」。



新品未使用ですが１箇所ほつれがあります(５枚目写真の矢印)



◎サイズ 140cm x 140cm

◎素材 カシミア70%、シルク30%

◎色 マリン/ブラン/ブルージーン

◎付属品箱、リボン、ショッパー(ショップカード付きません)



＊プロフご一読のほどよろしくお願いいたします。



￼ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 新品未使用

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