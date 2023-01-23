『チンガード付きSHRED BASHER NOSHOCK 58-61cmFIS【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 05時 55分に出品され04月02日 05時 55分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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チンガード装着可能なレース仕様のヘルメット。独自の衝撃吸収素材NOSHOCKが搭載され、新開発のモールドによりシャープなシルエットを実現。快適な装着感。FIS RH 2013対応モデル。昨年の新規に購入し、実際のレースでは5回使用しましたが、ほぼ未使用品です。若干の傷がありますが。

上記のことをご理解いただける方、ご検討よろしくお願いします！





送料込みで40000円強ほどで購入致しました



GSヘルメット

定価(税込)： 41,000 円

サイズ:L 58-61ｃｍ



チンガード

製品名：シュレッド チンガード ホワイト SHRED MEGA CHINGUARD WHITE DSPBSCF11

定価：5280円



上記のことをご理解いただける方、ご検討よろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シュレッド