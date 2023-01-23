『THE NORTHFACE◇ バルトロライトジャケット【M】ND92240【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 07時 39分に出品され03月25日 07時 39分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▷THE NORTHFACE◁

Baltro Light Jackt 22AW

ザノースフェイス バルトロライトジャケット



昨年、ノースフェイス高松店にて購入

1回着用しましたが、使用機会があまりない為

整理のため出品いたします。



【カラー】ブラック(K)

【型番】ND92240

【サイズ】Mサイズ

(着丈)70 (身幅)57 (肩幅)46(袖丈)68 /cm



大切に保管しておりますが、素人保管のためコンディションにこだわりのある方は購入をお控えください。

即購入OKです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTHFACE◇

バルトロライトジャケット【M】ND92240