『本物正規品READYMADE ダウンジャケットsize1【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 11時 33分に出品され03月23日 11時 33分に終了予定です。即決価格は106,987円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 素材(詰め物)···ダウン



カラー···グリーン



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



人気のreadymadeダウンジャケットになります。



名古屋REGGAWSで購入いたしました。



定価374,000円でした。



付属品などもおつけいたします。



大切にしていましたので

目立った汚れ、傷はないとおもいます。



中古品ですので、ノークレーム、ノーリターンで

お願いします。



コメント

レディメイドのTHE NORTH FACE オマージュ ダウンジャケットです。

「戦争や紛争の絶えない混沌とした状況下、その象徴とも云えるミリタリーアイテムを否定し、解体、破壊」という細川雄太のコンセプトは世界中から賛辞を浴び、現在は入手困難なブランドとして確固たる地位を確立しています。

アウトドア界の雄〈THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）〉にオマージュを捧げた本作は、左胸元に“THE READY MADE”のロゴが配置されており、USアーミーテント素材でボディを構築しています。

市場にも全く出てこないモデルなのでお探しの方も非常に多いかと思います。



※vintage生地を使用している為、色味デザインに個体差がございます。

また、黒の汚れや縫い跡はヴィンテージの為購入時からの汚れになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: レディメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 本物正規品READYMADE

ダウンジャケットsize1