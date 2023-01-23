『NANGAオーロラライトダウン スタンドカラー 希少ブラック Ｌサイズ ナンガ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 23分に出品され03月26日 22時 23分に終了予定です。即決価格は19,090円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



ナンガ オーロラライトスタンドカラー

定価：74,800円 (税込)

サイズ：Ｌ

カラー：ブラック

状態 昨年購入しましたが、数時間のみ使用しただけの極美品です。



通勤用のスーツの上に着るために購入しましたが、私には少しサイズが大きく着用はその時のみで、また着るかもと丁寧に保管しておりましたが、結局着なかったため出品します。



電車通勤でも、フードが無いタイプになりますので着たまま椅子に座っても、頭周りがスッキリしてごわつかない所が魅力です。



当方ペット、喫煙者はございません。



ナンガ正規店購入



ご不明な点がございましたらコメントでお願いします。





〈﻿アイテムの特徴〉

耐水圧20,394mm,浸透性24,116m2/24hrsの防水透湿に優れたNANGAオリジナルの"オーロラライト"をメインファブリックに採用

裏生地には柔らかな着心地と、効率よく体温を羽毛へ伝えることができる薄手の10dnリサイクルナイロンを採用

高品質羽毛SPDX（ポーランド産グースダウン）を封入

ポケット類のジップに止水ジップを採用

首元にベンチレーション機能配置



〈アイテム説明〉

スリーピングバッグで好評をいただいている防水透湿かつ軽量生地であるNANGAオリジナルの"オーロラライト"をメインファブリックに採用しています。



こちらのファブリックは薄手ながらも耐水圧20,394mm,浸透性24,116m2/24hrsとなり、NANGAの防水透湿生地でも特に高スペックな素材となっております。

またポケットには止水ファスナーを仕様しており雨風の対策も万全です。



裏生地には薄手の10dnリサイクルナイロンを採用し、柔らかな着心地と、効率よく体温を羽毛へ伝えることができ、保温性に優れています。そして高品質羽毛SPDX（ポーランド産グースダウン）を封入することで、さらに軽量な着心地と抜群の保温力を実現しています。



ダウンを封入した立ち襟は冷気をしっかりと防いでくれるとともに、首元のサイドジップは開くとメッシュの襟となりベンチレーション機能になっており、デザインの変化を楽しみながら温度調節を可能にしています。袖口のベルクロ、裾のドローコードでも温度調整や防水防風性能を向上させることができます。



肩幅···78cm

身幅···55cm

袖丈···78cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGAオーロラライトダウン スタンドカラー 希少ブラック Ｌサイズ ナンガ