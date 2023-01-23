『ディーゼル ダウンジャケット Sサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 17時 23分に出品され03月19日 17時 23分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スタイリッシュなデザインと防寒性を両立したディーゼルのダウンジャケット。バックプリントが一際目を引くこのアイテムは、寒い季節のファッションをレベルアップさせる存在感のある一着です。



素材・品質: 高品質なダウンをたっぷり使用しており、軽量ながらもしっかりと保温性を確保。耐久性のあるナイロン素材が外からの冷たい風をシャットアウトし、アクティブなシーンでも快適に過ごせます。

デザイン: フロントはミニマルなシンプルさを保ちながら、背中には大胆なプリントが施されており、後ろ姿にインパクトを与えます。ディーゼルらしいアーバンでモダンなデザインが、ストリートスタイルやカジュアルなコーディネートに最適。

バックプリント: 個性を際立たせるディーゼル独自のグラフィックが、ジャケット全体のアクセントに。ブランドの象徴的なモチーフやメッセージが大きくあしらわれ、都会的で洗練された印象を演出します。

機能性: 袖口と裾はしっかりとフィットし、冷気の侵入を防ぐリブ仕様。ジッパーとスナップボタンの二重構造で、保温効果も抜群です。サイドポケットもジッパー付きで、手を温めたり貴重品を安全に収納できます。



サイズS

身幅60センチ

着丈67センチ

肩幅48センチ

袖丈64センチ



商品番号_AJC 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ディーゼル ダウンジャケット Sサイズ