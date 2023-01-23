『極希少✨入手困難✨XLサイズ!! Burberrysカシミヤ混 トレンチコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 42分に出品され03月20日 02時 42分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【⭕️】のついてる項目は必読です。



【アイテム】



古着 古着屋 ビンテージ vintage ヴィンテージ キャメル 菅田将暉 ダブル ロングコート チェスターコート ベルト 裏地総柄 ホースロゴ

イングランド製 紺タグ 最高級 ゆるダボ 大きいサイズ ビッグサイズ ウール 英国製 ベルト Burberry バーバリー ダブルブレスト



【サイズ】



size XL相当 ⭕️必ず採寸等ご確認下さい。



● 177cm 70kg 肩幅広め ガッチリ体型で肩幅ジャストサイズ身幅は程よくゆとりがあるサイズ感でした！



着丈110

身幅53

肩幅ラグラン

袖丈75 ￼



平置き実寸素人採寸ですのでご了承下さい。



⭕️着画はお断りさせて頂いてます。



⭕️“✴︎必読✴︎” ⭕️

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サイズ感が知りたい方は、自分の普段着用されている服等の寸法と●に記載している寸法をお調べして頂くのが、お間違いないです。



【状態】



⭕️ 虫食いが数箇所ありますが、極端に目立つ等はなく良好な状態ですし使用には全く影響しませ

ん！



⭕️ベルトのレザー部分に剥がれあり



⭕️中古品ですので、完璧を求める方はご遠慮下さい。



【購入先・着用期間】



大手リサイクルストアで購入。



自分での着用は無し



⭕️よりわかるやすくお伝えする場合に試着をさせて頂いて寸法等にサイズ感を記載させて頂く場合がございます。」



【着用季節・その他説明】



これから時期に大活躍間違い無し



⭕️専用はお断りさせて頂いてます。



【発送】



⭕️商品にもよりますが、圧縮しておくれそうな物はポストから発送させて頂きます。 畳シワ等はご理解ください。



24時間以内に発送いたします。時間内に難しい場合は予めご連絡させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極希少✨入手困難✨XLサイズ!!

Burberrysカシミヤ混

トレンチコート