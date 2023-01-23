『【超希少】2023awコムデギャルソンオム ウール縮絨 バルマカーンコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 23時 30分に出品され03月13日 23時 30分に終了予定です。即決価格は69,000円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23fwでUOMOにも取り上げられ話題になった、ギャルソンのウール縮絨コートです。



真冬でも中にニットやダウンベスト入れたら全く問題ありません。春秋はTシャツに羽織るだけで十分です。



カラーはネイビーとなります。



ブラックも試着しましたが、ややモード感が出てしまうので、カジュアルに合わせるならネイビーをお勧めします。



ガバっと羽織るのが格好良く、サイズLは身長175-185あたりが適性かと思います。



一目惚れで購入しましたが、子どもも小さく、結局コートを着ることがあまり無い為、タンスに保管していました。着用は3回程です。



ギャルソンの直営店舗で購入した為、ハンガーが付属しています。



サイズは以下.

出品はLサイズですが、Mサイズと迷われる方もいらっしゃると思いますので、参考に掲載致します。

M：着丈 108.0cm、身幅 65.0cm、裄丈 85.0cm

L：着丈 109.0cm、身幅 67.0cm、裄丈 86.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: コムデギャルソンオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【超希少】2023awコムデギャルソンオム

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