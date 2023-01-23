『新品同様✨最高級白タグ マックスマーラ アルパカ シャギー ガウンコート ベルト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 19時 26分に出品され04月01日 19時 26分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最高級白タグ マックスマーラのお品です。



毛足が長くとても温かいアルパカシャギーでお肌に優しくお素材。



上質でエレガントなベルテッドロングコートです♡



美しい光沢感、気品と洗練、そしてこなれ感、

纏うだけで余裕を感じさせるラグジュアリーなファーコート。



着用した瞬間に驚く程の軽やかかさ、

とろけるような滑らかな肌触り、とろみ感が身体に寄り添い

ずっと着ていたくなる最高の着心地です。



とても柔らかで脱着もしやすくサッと羽織れます。



数回着用したのみ目立ったシミや汚れはないと思います。

全体的に綺麗でまだまだたくさん着ていただけます✨





✿ブランド名 Max Mara マックスマーラ



✿カラー 淡い水色系



✿素材 ウール アルパカ



★ コート



サイズ 38



肩幅 約38cm

身幅 約50cm

着丈 約95cm

袖丈 約60cm



⚠平置き実寸

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。



✿付属品 ベルト



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⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。



⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。



⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。



✿発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m



✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。



✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: マックスマーラ

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