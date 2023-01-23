『フェイクレザーキリカエトレンチコート(HARE)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 10時 57分に出品され04月01日 10時 57分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェイクレザーキリカエトレンチコート(HARE)





【定価】

23100円

【商品の状態】

A

【サイズ】

S

【商品の説明】

目面の綺麗なポリエステル、レーヨン生地と滑らかな生地が特徴のフェイクレザーを組み合わせる事で、高級感とモードを併せ持ったデザインコート。

シルエットは程よくビッグシルエット



肩幅:62cm

身幅:67cm

袖丈:55cm

着丈:107cm



【ユニークなデザイン】

このトレンチコートは、レザーの襟とウールのボディが組み合わさったユニークなデザインが特徴です。特に、レザーの襟はスタイリッシュさを引き立て、他のコートとは一線を画します。

【快適な着心地】

オーバーサイズのフィット感により、動きやすく、重ね着にも最適です。寒い季節にも対応できる保温性があります。

【多用途】

カジュアルな日常使いから、特別なイベントまで幅広く対応できるため、コーディネートの幅が広がります。



※商品のサイズに関しましては自己紹介文をご覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ハレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ フェイクレザーキリカエトレンチコート(HARE)