『evam eva / press wool robe coat【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 14時 49分に出品され04月14日 14時 49分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 evam evaのプレスウールローブコート



柔らかいウールで編んだニット地を圧縮、

裏地は無く軽い着心地であたたか



肩回りにはたっぷりとゆとりがあり、

少し襟を抜いてヌケ感のある着こなしも



アンティーク風のキルトピンが付属、

フロントを留めることも可能です



カラー グレー

サイズ ②

着丈 125cm

肩幅 93cm

身幅 63cm

袖丈 21cm

袖周り 36cm

袖口 29cm

※採寸の誤差はご了承ください

着画は色違いです



毛玉や汚れ等も見当たりませんが、

used品のご理解をいただける方に



クリーニング後

自宅保管しています 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エヴァムエヴァ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ evam

eva

/

press

wool

robe

coat